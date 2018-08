Norbertiner besuchen Xanten

Xanten Mehr als 100 Äbte treffen sich diesen Mittwoch am Norbertbrunnen und besichtigen den Dom. Dabei handelt es sich um das versammelte Generalkapitel des katholischen Prämonstratenser-Ordens.

Ungewöhnliches Bild vor dem Norbertbrunnen in Xanten: Gegen 16 Uhr werden sich dort mehr als 100 Äbte versammeln. Dabei handelt es sich um das versammelte Generalkapitel des katholischen Prämonstratenser-Ordens – auch Norbertiner genannt. Das gab am Dienstag Abt Albert Dölken bekannt.

Die Prämonstratenser mit dem Ordenskürzel O.Praem sind der größte römisch-katholische Orden regulierter Chorherren. Der Orden ist ein Zusammenschluss selbständiger Klöster und wurde im Jahr 1120 von Norbert von Xanten, der in Gennep geboren wurde und in Xanten aufwuchs, mit 13 Gefährten in Prémontré bei Laon gegründet. Vor allem in Belgien und den Niederlanden werden die Prämonstratenser nach ihrem Gründer genannt. Der weibliche Zweig sind die Prämonstratenserinnen. Der dritte Orden sind die Prämonstratensertertiaren. Auch Dölken schreibt: „Bei den Nobertinern handelt es sich um eine stark demokratisch verfasste katholische Ordensgemeinschaft mit Frauen- und Männerklöstern. Die meisten Häuser widmen sich aktiv der Seelsorge und caritativen Aufgaben. Es gibt auch kontemplative Frauengemeinschaften, die zurückgezogen leben und sich dem Gebet widmen.“ Das nächstgelegene Haus ist die Abtei Hamborn in Duisburg.