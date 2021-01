Im Kreis gut vernetzt : Eigelshofen leitet Wülfraths Polizeiwache

Wülfrath Der – auch als leidenschaftlicher Hobbyradler – kreisweit bekannte Haaner hat Uwe Knorr abgelöst, der nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand geht.

Denn zum neuen Jahr hat Eigelshofen Polizeihauptkommissar Uwe Knorr abgelöst, der nach 43 Dienstjahren bei der Polizei nun im Ruhestand ist. Der gebürtige Haaner Eigelshofen ist jetzt 58 und auch schon seit 40 Jahren im Polizeidienst, davon 31 Jahre bei der Kreispolizeibehörde Mettmann. Ab 1990 war er nach mehreren Jahren im Personenschutz für den damaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm auch beruflich im Kreis unterwegs, sprich auf Streife in Mettmann, Haan und Wülfrath. In den gehobenen Polizeidienst aufgestiegen, war Frank Eigelshofen zunächst Dienstgruppenleiter in Langenfeld und Monheim, ehe es ihn in gleicher Funktion zur Polizeiwache Hilden zog. Von 2006 bis 2012 fungierte er dann als Sachbearbeiter und Vize-Dienstgruppenleiter bei der Leitstelle der Kreispolizeibehörde, nahm in dieser Zeit unzählige Notrufe an und koordinierte die daraus folgenden Einsätze. In den vergangenen acht Jahren war ebenfalls Innendienst angesagt, als Sachbearbeiter im Hauptgebäude der Kreispolizeibehörde. Ab sofort hat er wieder deutlich mehr Bürgerkontakt – und freut sich darauf. Die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers Uwe Knorr will er fortsetzen, wovon Landrat Hendele und Bürgermeister Rainer Ritsche schon jetzt überzeugt sind. „Wülfrath hat im Vergleich zu den anderen Städten im Kreis in den vergangenen Jahren eine niedrige Kriminalitätsbelastung und eher niedrige Verkehrsunfallzahlen. Das soll so bleiben“, sagt Eigelshofen.