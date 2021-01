Kultur in Wülfrath : Diakonie: Programm für offenes Atelier ist fertig

Kultur in Wülfrath

Wülfrath 2021 ist auch ein Jubiläumsjahr: Das Atelier feiert 25. Geburtstag und der dazugehörige Freundeskreis wird fünf Jahre alt. Das soll trotz allem gefeiert werden.

(RP) Optimismus sei ein wesentliches Merkmal des Offenen Ateliers der Bergischen Diakonie am Diakonissenweg, betont Sprecherin Renate Zanjani. So sei auch in unsicheren Zeiten ein buntes Programm entstanden, das viele interessante Kurse, Workshops und Veranstaltungen für ein kunstsinniges Publikum bereithalte. Selbstverständlich werde auf dem Aprather Gelände ganz besonders darauf geachtet, den Infektionsschutz zu gewährleisten. Entsprechend finden zunächst keine inklusiven Angebote statt, die Kurse sind kleiner als gewohnt und werden nach Möglichkeit unter freiem Himmel gehalten.