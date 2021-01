Gleichstellungsbeauftragte lädt ein : Livestream-Kursus wird kulinarisch und informativ

Wülfrath Wülrather Frauen steht am 27. Januar ein neues, für die Teilnehmerinnen kostenloses digitales Format offen, das der Fortbildung in zweierlei Hinsicht dienen soll. Es geht um Essen und um neue berufliche Wege.

(RP) Für Wülfraths Gleichstellungsbeauftragte Franca Calvano ist der Lockdown kein Grund, auf Tauchstation zu gehen – es gibt schließlich diverse digitale Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben. Für Mittwoch, 27. Januar, lädt sie Frauen in der Zeit von 18 bis 19 Uhr zu einem neuen, für die Teilnehmerinnen kostenlosen digitalen Format ein, das der Fortbildung in zweierlei Hinsicht dienen soll.