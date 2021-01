Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : 15 Todesopfer, viele Neuerkrankungen

Kreis Mettmann Erneut haben im Kreisgebiet viele Corona-Patienten ihre Infektion nicht überlebt. Die Zahl der Neuerkrankungen ist weiterhin recht hoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1370 Infizierte, 15 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 128 (-1; 12 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Haan 57 (-2; 3 neu, 3 genesen), in Heiligenhaus 97 (unverändert; 7 neu, 8 genesen), in Hilden 158 (-6; 15 neu, 21 genesen), in Langenfeld 151 (+2; 18 neu, 16 genesen), in Mettmann 146 (-3; 18 neu, 18 genesen), in Monheim 105 (-7; 7 neu, 10 genesen), in Ratingen 136 (-8; 18 geu, 26 genesen), in Velbert 333 (+12; 32, 15 genesen) und in Wülfrath 59 (-2; 4 neu, 5 genesen).