Bergische Diakonie Wülfrath : 17 Corona-Fälle im Haus-Karl-Heinersdorff

(RP) Für der gerontopsychiatrische Einrichtung von Haus-Karl-Heinersdorff der Bergischen Diakonie waren am vergangenen Freitag fünf Covid-Fälle gemeldet worden. Daher war für Samstag eine Reihentestung für alle Bewohner und Mitarbeiter mit dem Kreisgesundheitsamt anberaumt worden. Mittlerweile konnten alle Befunde der PCR-Reihentestung durch das Kreisgesundheitsamt abgerufen werden. Ergebnis: Bedauerlicherweise haben 17 Bewohner und vier Mitarbeiter eine bestätigte Covid-19-Infektion. Bisher können wir aber bei allen milde Krankheitsverläufe feststellen“, informiert Sprecherin Renate Zanjani. Für die gesamte Einrichtung gelten jetzt Quarantänebestimmungen, Besucher haben keinen Zutritt. Reduziert hat sich hingegen das Infektionsgeschehen im Haus-August-von-der-Twer. „Wir haben weiterhin die Hoffnung, dass die Virusverbreitung eingedämmt werden konnte“, sagt Zanjani. Die Zahl der erkrankten Bewohner habe sich weiter vermindert. Aktuell konnten vier weitere Bewohner aus der Quarantäne entlassen werden. Vier Bewohner und eine Mitarbeiterin haben noch eine attestierte Covid-19-Infektion. Weiterhin ohne Befund seien die Testergebnisse im Haus-Luise-von-der-Heyden. Die nächste PCR-Reihentestung durch das Kreisgesundheitsamt finde voraussichtlich am kommenden Donnerstag statt. Die Vorbereitungen zur Impfung in den Pflegeeinrichtungen sind größtenteils abgeschlossen und die Einrichtungen impfbereit, hatte Renate Zanjani vergangene Woche gemeldet. Man warte derzeit auf die Terminvergabe durch die Kassenärztliche Vereinigung. Mittlerweile steht fest, dass die Impfungen der Bewohner und Mitarbeiter für Ende des Monats vorgesehen sind.