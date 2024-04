Langersehnte Permiere in Wülfrath So wird der erste Feierabendmarkt

Die Sonnenstrahlen der untergehenden Sonne hüllen den Platz am Diek in ein schönes Licht, es duftet nach Reibekuchen und Grillwürstchen, im Hintergrund singt ein Duett, während in der Mitte an Tischen und Bänken zahlreich die Leute sitzen, ausgelassen lachen, quatschen und den gemütlichen Einklang ins Wochenende genießen – So soll es am besten ablaufen, wenn in gut zwei Wochen Wülfraths erster Feierabendmarkt auf dem Parkplatz am Diek eröffnet wird.