Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt leicht, Wert aber weiterhin über 200

Zehn Corona-Patienten sind gestorben, 133 werden in Krankenhäusern betreut. Die Inzidenz sinkt derweil wieder, bleibt aber über der 200er-Marke.

Fallzahlen Nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren am Mittwoch 1303 Menschen im Kreis Mettmann, 19 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 117 (+2; 9 neu erkrankt, 7 genesen), in Haan 54 (-4; 3 neu erkrankt, 7 genesen), in Heiligenhaus 86 (-2; 4 neu erkrankt, 4 genesen), in Hilden 148 (+11; 21 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Langenfeld 146 (+4; 10 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Mettmann 148 (-2; 17 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Monheim 109 (+3; 10 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Ratingen 137 (-3; 24 Neuerkrankungen, 26 genesen), in Velbert 300 (+5; 29 Neuerkrankungen, 24 genesen) und in Wülfrath 58 (+5; 9 Neuerkrankungen, 4 genesen).