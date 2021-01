Heiligenhaus : Club geht optimistisch ins Jubiläumsjahr

Heiligenhaus Das 45-jährige Bestehen des Heiligenhauser „Zentrums für Freizeit und Kultur“, dem Club, startet anders als gewohnt. Die Planer legen trotz der Corona-Krise ein Programm vor.

Was sich in den ersten Wochen nach dem März-Lockdown noch wie Sommerferien anfühlen sollte, wurde in den kommenden Monaten nur von wenigen Ausnahmen unterbrochen. Die Kinderbetreuung und ein Kursprogramm unter sämtlichen Hygienemaßnahmen sorgten für einen Hauch von Normalität, Konzerte fielen, bis auf wenige Ausnahmen, einfach weg. Kurzerhand stemmte das Team aus der Not geborene Lösungen wie die Stripped-Down-Sessions von regionalen Künstlern, die ohne Publikum vor Ort, dafür aber per Video an die Club-Fans und die die es werden wollen gesendet wurden, ein Livestream-Konzert und den beeindruckenden Adventskalender, der auch nach der Weihnachtszeit noch einen Klick wert ist. Gezeigt hat all das, wie kreativ der Club mit der Krise umgegangen ist, welches künstlerische Potential hier alles andere als schlummert – und trotzdem zeigt es nur einen Teil der Vielseitigkeit, die das „Haus der 100 Türen“ bietet.