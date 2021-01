Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Neun Todesopfer und mehr als 110 neu Infizierte

Kreis Mettmann Unter dem Strich sinkt zwar die Zahl der Corona-Patienten. Aber es gibt eine Menge Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle bleibt weiter hoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1206 Infizierte, 105 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 107 (-23; 1 Neuerkrankung, 23 genesen), in Haan 64 (unverändert; 6 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Heiligenhaus 108 (+7; 27 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Hilden 148 (-6; 9 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Langenfeld 128 (-1; 23 Neuerkrankungen, 22 genesen), in Mettmann 118 (-15; 4 Neuerkrankungen, 19 genesen), in Monheim 81 (-15; 6 Neuerkrankungen, 19 genesen), in Ratingen 129 (-12; 8 Neuerkrankungen, 20 genesen), in Velbert 264 (-33; 27 Neuerkrankungen, 58 genesen) und in Wülfrath 59 (-7; 2 Neuerkrankungen, 9 genesen).