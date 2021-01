Pandemie im Kreis Mettmann : Corona-Impfung vorerst gestoppt

Bleibt länger als geplant leer: das Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath. Dort ist der Start um eine Woche auf den 8. Februar verschoben worden. Foto: Dirk Neubauer

Kreis Mettmann BionTech kann 100.000 versprochene Dosen nicht liefern. Erstimpfungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind erst wieder ab 1. Februar möglich. Der Start im Impfzentrum des Kreises Mettmann verschiebt sich vom 1. auf den 8. Februar.

Die Ursache liegt im Pfizer-Werk im belgischen Puurs. Dort sollen kurzfristig die Produktionskapazitäten für den Corona-Impfstoff aufgestockt werden. Wegen der Umbauten gibt es in diesen Tagen weniger Impfstoff für Deutschland – also auch für den Kreis Mettmann. Der Start im Impfzentrum Erkrath ist vom 1. auf den 8. Februar verschoben worden. Auch Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen können nicht wie geplant am Mittwoch und Donnerstag impfen.