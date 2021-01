Gesundheit im Kreis Mettmann : Die Zahl der Blutspenden sinkt deutlich

Kreis Mettmann Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes musste viele Termine streichen – wegen Corona. Deshalb gab es im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang bei den Blutspenden.

Blutkonserven sind in der Medizin ein überlebenswichtiges Gut. Viele Operationen wären ohne sie nicht möglich. Auch in der Krebstherapie kommen sie zum Einsatz. Es ist also wichtig, dass ausreichend Konserven zur Verfügung stehen. Bis Oktober spendeten in Langenfeld 1476 Menschen Blut, in Ratingen 1146 und in Hilden 878. Aus Heiligenhaus kamen 844 Spender, aus Mettmann 905, aus Haan 646 und aus Monheim 665. Erkrath stellte 450 Spender, Wülfrath 334. Obwohl die Zahlen des vergangenen Jahres noch nicht vollständig ausgewertet sind, lasse sich bereits eine klare Tendenz erkennen, erklärt Stephan David Küpper, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West. „Die Anzahl der Blutspenden ist deutlich zurückgegangen“, fasst er zusammen. „Das lag aber nicht am mangelnden Willen der Spender. Die Menschen zeigten sich trotz der Pandemie solidarisch“.