Wechsel in Wülfrath : Düsseler Musikschule hat einen neuen Besitzer

Cornelius Krekeler an seinem Flügel. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath 2013 hatte Olga A. Mazlina de Idalgo im Herzen von Düssel die Musik-, Tanz- und Kulturschule Virtuosa gegründet. Jetzt hat sie diese in die Hände von Cornelius Krekeler übergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hanna Eisenbart

Cornelius Krekeler ist ein echtes Düsseler Kind und Zeit seines Lebens mit der Musik verbunden. In seinem Elternhaus wurde immer musiziert: Der Vater spielt Klavier, die Mutter Geige und singt im Chor, der Bruder spielt Cello und Schlagzeug und die Schwester Querflöte.

Was Wunder, dass Cornelius schon sehr früh Gitarre lernte, später Klavier und auch Gesang und all diese wundervollen Hobbys zu seinem Beruf machte. Er studierte in Wuppertal an der Bergischen Universität Musikpädagogik und Theologie, da für ihn, der wie seine gesamte Familie eng mit der katholischen Kirche verbunden ist, Musik und Gemeinde einfach zusammen gehören. Nun ist Cornelius Krekeler stolzer und begeisterter Besitzer der einzigen Musikschule in ganz Wülfrath und hat Pläne ohne Ende.

INFO Weiterhin Musik und Kultur in Düssel Virtuosa Musik-Tanz und Kulturschule Inhaber: Cornelius Krekeler Dorfstraße 36, 42489 Wülfrath - Düssel - Unterricht für Kinder und Erwachsene - Gutscheinpakete zum Ausprobieren Tel: 02058 - 179 84 37; E-mail: info@schule-virtuosa.de art

Zur Zeit werden 65 Schüler unterrichtet, davon 23 von dem jungen Musiker selbst in den Fächern Klavier, Gesang und Gitarre. Den Unterricht der anderen Instrumente wie Querflöte, Blockflöte, Saxophon, Geige, Cello und Schlagzeug übernehmen ausgebildete Musikpädagogen.

Wegen Corona wird der Unterricht ausschließlich online gestaltet, per Skype oder Video. Dennoch ist niemand abgesprungen – nein, Krekeler erhält ganz viel positive Meldungen sowohl von Schülern als auch von begeisterten Eltern. Gerade in dieser erlebnisarmen Zeit kann die Musik den Alltag aufhellen und Freude vermitteln.

Interessenten können auch Gutscheine für vier Unterrichtsstunden erwerben, um mal zu schnuppern, ob Gitarre, Geige oder ein anderes Instrument gefallen würde. Es gibt sogar schon Apps, mit deren Hilfe die ersten Griffe zum Beispiel auf der Gitarre geübt werden können.

Was es im Moment noch nicht gibt, das sind die Tanzkurse. Sie ruhen schon länger, da Räumlichkeiten fehlen. Das soll sich so bald wie möglich ändern, denn für Cornelius Krekeler gehören Musik und Bewegung zusammen. Sein Kulturbegriff ist weit gespannt. Er träumt von einer Kulturakademie, in der auch Koch- oder Brotbackkurse angeboten werden – und wer will behaupten, dass Kochen und Backen keine kulturellen Errungenschaften sind.

Auch die musikalische Früherziehung will er weiter ausbauen, Fünfjährige sollen kulturelle Bildung erfahren können, JeKits, das vom Land NRW ins Leben gerufenen kulturelle Bildungsprogramm, „Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“, will er in Kooperation mit Kindergärten in Wülfrath installieren. Wie gesagt: Pläne ohne Ende!

Aber Cornelius Krekeler ist nicht nur Musiker und Musikpädagoge, er ist auch Unternehmer, denn Virtuosa hat er gekauft und muss dieses kulturelle Kleinod auch betriebswirtschaftlich führen. Doch der junge Mann weiß auch auf diesem Gebiet seine große Familie hinter sich: Der Vater hat BWL studiert, der Bruder Wirtschaftswissenschaften, Onkel und Tanten können ihre Kenntnisse als Steuerberater mit einbringen und Freundin Sara ist Juristin. Darüber hinaus ist das Düsseler Kind im Ort bestens vernetzt und fest verankert, der Name Krekeler ist ein Begriff. Da wird geholfen mit Rat und Tat.