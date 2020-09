Wülfrath : Stichwahl für Seidler (CDU) und Kämmerer Ritsche (parteilos)

Wülfrath Klarer Wahlsieger in Wülfrath sind die Grünen, die ihr Ergebnis von 2014 verdoppeln konnten und jetzt bei 17,4 Prozent liegen. Bei der Bürgermeister-Wahl wird es spannend: Andreas Seidler (CDU) erreichte 33,7 Prozent, Kämmerer Rainer Ritsche 39,5 Prozent.

Wie erwartet kommt es in Wülfrath zu einer Stichwahl, denn keiner der beiden stärksten Kandidaten konnte am Sonntag die absolute Mehrheit erreichen. Andreas Seidler (CDU) erreichte 33,7 Prozent der Stimmen, Kämmerer Rainer Ritsche 39,5 Prozent. Damit wird es in Wülfrath noch einmal spannend. Es entscheidet sich also erst in zwei Wochen, wer zukünftiger Bürgermeister der Stadt wird. Rainer Ritsche, der mit 39,55 Prozent aller Stimmen als Sieger des heutigen Wahlsonntags hervorgeht, jubelt über das „erfreuliche Ergebnis“. Er selbst hatte nicht damit gerechnet, die meisten Wählerstimmen zu bekommen. „Ich freue mich jetzt auf die nächsten 14 Tage und hoffe, dass Herr Seidler und ich die Möglichkeit haben werden, den Wählern noch einmal deutlich zu machen, wo unsere Unterschiede liegen.“ Andreas Seidler ist mit seinem Wahlergebnis von 33,79 Prozent der Stimmen nicht vollständig zufrieden. „Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass ich heute vor Herrn Ritsche liegen würde. Aber das ist eben Demokratie und damit muss man leben und es respektieren.“ Mit der Stichwahl hatte der CDU-Kandidat gerechnet. „Entscheidend wird jetzt sein, ob die anderen Parteien, die FDP und die Grünen, eine Empfehlung aussprechen werden oder sich neutral verhalten.“Mit dem Wahlergebnis seiner Partei (35,7 Prozent) ist Andreas Seidler zufrieden. „Wir haben das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten.“ Auch Stephan Mrstik von Bündnis 90/Die Grünen ist mit seinen 17,33 Prozent der Wählerstimmen nicht ganz zufrieden. „Ich bin ein wenig enttäuscht, dass der Abstand zu Herrn Ritsche und Herrn Seidler doch so groß ist. Ich hätte mir gewünscht, ein paar Stimmen mehr zu bekommen.“