An(ge)dacht : Nicht den Mund verbieten lassen

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Vor einigen Tagen sagte mir ein Bekannter mit Blick auf die anstehenden Wahlen wörtlich: „die Kirche sollte bei gesellschaftlichen Themen den Mund halten“. Mit der Aussage ist auch eine Tiefe Enttäuschung insbesondere der katholischen Kirche gegenüber verbunden. Und wer will ihm das verdenken?

Den Mund verbieten will ich mir trotzdem nicht. Denn „was nützt der Glaube ohne die Werke?“ (Jak 2,14). Und zu diesen Werken gehört auch, den Unterdrückten, den Ausgegrenzten und den aus der Gesellschaft verdrängten eine Stimme zu geben und mehr noch, diese Menschen aufzurichten. In Gedanken, Worten und Werken für diese Menschen einzustehen und sich Ausgrenzung und (Alltags-) Rassismus entgegen zu stellen. Am kommenden Sonntag sind wieder Wahlen und jeder Christ entscheidet mit seiner Stimme, wem er seine Stimme geben will.