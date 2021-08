Ausstellung in Wülfrath : „Inspirierende Frauen“ bereichern das Zentrum von Wülfrath

Ausstellung in Wülfrath

Wülfrath 20 Plakate und die Geschichten der Protagonistinnen aus aller Welt lassen Besucher verweilen. Bislang war die Ausstellung nur digital zu erleben.

Ob Bahar Soheili aus Afghanistan, Máxima Acuña de Chaupe aus den peruanischen Anden oder Sandrine Bouchait aus Paris – dieser viel zu kleine Text wird ihnen allen nicht gerecht werden. Diese drei Frauen gehören zu jenen 20 Weibs-Bildern und ihren Geschichten, die in den kommenden Wochen das Einkaufen in Wülfrath in die Länge ziehen werden. Denn wer sich mit den Bild und Text-Porträts der „Inspirierenden Frauen“ beschäftigt bleibt unwillkürlich stehen und beginnt – zu lesen.