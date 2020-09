Corona-Zahlen für Dienstag : Corona fordert weiteren Todesfall

Kreis Mettmann Ein 78-jähriger Hildener hat eine Corona-Infektion nicht überlebt. Er war allerdings schwer vorerkrankt. Damit sind kreisweit bisher 84 Menschen Opfer des Virus geworden.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 50 (-2) Infizierte. Davon leben in Erkrath 3 (-1), in Haan 0, in Heiligenhaus 4, in Hilden 12 (-1), in Langenfeld 9 (+1), in Mettmann 3, in Monheim 7 (-1), in Ratingen 7 (+1), in Velbert 4 und in Wülfrath 1 (-1).