Fakten & Hintergrund : Siegel für Schätze aus dem Neanderland

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Der Kreis Mettmann zeichnet lokale Produkte und Anbieter mit dem Prädikat „Typisch Neanderland" aus.

Seit 2017 wird das Siegel jedes Jahr an meist kleine und mittelständische Betriebe verliehen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Ursprünglich gefördert von der Europäischen Union und dem Land Nordrhein-Westfalen, führt der Kreis Mettmann das Projekt seit 2019 in Eigenregie weiter. Denn: „Das Bewusstsein für regionale Produkte steigt“, so bestätigen die diesjährigen Urkundenempfänger. Insgesamt 39 Preisträger gibt es inzwischen.