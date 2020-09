Sänger sind eine Institution in der Stadt : Wülfrather Männerchor-Chronik ist eine echte Fundgrube

Stefan Steinröder, erst seit kurzer Zeit Dirigent des Chores, hatte sein Amt kaum angetreten, da kam Corona und damit der monatelange Lockdown. Ganz behutsam wird seit einigen Wochen unter Berücksichtigung sämtlicher Vorschriften wieder geprobt, aber ob das geplante Weihnachtskonzert stattfinden kann, das steht noch in den Sternen. Lars Goldberg, auch vom Vorstandsteam, und Paul Hugo Kämmer lobten aber die Disziplin der Sänger, damit wenigstens weiter geprobt werden kann. Eigentlich sollte die Übergabe der fünfbändigen Chronik des MGV Wülfrath in festlichem Kreis geschehen, aber auch davor hat Corona einen Riegel geschoben.So traf man sich in ganz kleiner Runde in der Medienwelt, Abteilung Geschichte, die für die Öffentlichkeit verschlossen war – und Bürgermeisterin Claudia Panke nahm das Geschenk mit großem Interesse entgegen.

Dann übernahm Paul Hugo Kämmer die Aufgabe und hat diesen aufopferungsvollen Dienst nach 30 Jahren an Willi Springenberg übergeben, eines der Mitglieder im Vorstandsteam. Wie der Stadtarchivar, der auch das Stadtarchiv von Heiligenhaus führt, erläuterte, ist gerade in Wülfrath das Interesse an der eigenen Familiengeschichte besonders hoch, denn im Gegensatz zu Heiligenhaus war in Wülfrath die Fluktuation der Bevölkerung sehr stark. Bedingt durch die Kalkwerke kamen immer wieder Gastarbeiter aus anderen Ländern ins Städtchen, deren Nachkommen in der Familiengeschichte stöbern möchten. Und der Männerchor war eine gesellschaftliche Institution, der man gerne angehörte. Was aber auch alles in der Chronik zu entdecken ist: der früheste Eintrag ist von 1895 – Bilder, Handzettel (wie man früher die Flyer nannte), Plakate, Konzertrezensionen, Fotos von Reisen in viele europäische Länder, wahrhaft eine Fundgrube.Große und bekannte Solisten, die gemeinsam mit dem Chor Konzerte gestaltet haben, wie der fast schon legendäre Karl Ridderbusch, lächeln einen aus dem Album an. Das Jahr 2020 wird in der Chronik mit leeren Seiten später einmal an die Pandemie erinnern, die natürlich dem Chor heftig das normale Leben und Singen verhagelt hat. Stefan Steinröder, erst seit kurzer Zeit Dirigent des Chores, hatte sein Amt kaum angetreten, da kam Corona und damit der monatelange Lockdown. Ganz behutsam wird seit einigen Wochen unter Berücksichtigung sämtlicher Vorschriften wieder geprobt, aber ob das geplante Weihnachtskonzert stattfinden kann, das steht noch in den Sternen. Lars Goldberg, auch vom Vorstandsteam, und Paul Hugo Kämmer lobten aber die Disziplin der Sänger, damit wenigstens weiter geprobt werden kann.