Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Krankheitsfälle geht zurück

Kreis Mettmann Von Mittwoch auf Donnerstag ist die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis Mettmann um fünf zurückgegangen. Die Entwicklung in den Städten verlief unterschiedlich.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 50 (-5) Infizierte, davon in Erkrath 1 (-1), in Haan 0, in Heiligenhaus 4, in Hilden 11 (-3), in Langenfeld 9 (-1), in Mettmann 4 (-1), in Monheim 7 (+1), in Ratingen 8 (-1), in Velbert 6 (+1) und in Wülfrath 0.