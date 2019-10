Neue Runde kommt gut an : Politik will Einladung zu Kieskonferenz

Wesel Politik und Wirtschaft reagieren auf den Auftakt des Formats Abgrabungskonferenz im Kreishaus Wesel.

Ludger Hovest, Fraktionschef der SPD, forderte ebenso wie CDU-Fraktionschef Linz, dass der Regionalverband Ruhr vor der nächsten Konferenz schon erste Konsequenzen ziehen müsse. Die für den Kies­abbau vorgesehenen umstrittenen Flächen in Obrighoven und Lackhausen in Wesel sollten aus dem Regionalplan wieder herausgenommen werden. Ludger Hovest regt zudem an, die Flächen Pettenkaul bei Ginderich und Vahnum bei Bislich als BSAB-Fläche in den Regionalplan zu nehmen. Wenn ein Unternehmen dort auskiesen wolle, müsse es ohnehin rechtssicher nachweisen, dass Abbau dort möglich ist. Mit dem jetzigen Vorgehen würde der RVR die Entwicklung dort bremsen, ohne dass rechtssicher festgestellt werden kann, ob an dieser Stelle in Ginderich ausgekiest werden darf.

Rudolf Kretz-Manteuffel, Spitzenkandidat der FDP im Kreis bei der nächsten Kreistagswahl, war bei der Kieskonferenz dabei. Ihm fehlten in der Runde die Kritiker. Er sagt klar: „Meine Erwartungen an die Konferenz sind nicht erfüllt worden. Ich möchte wissen, wie es mit Abgrabungskonferenz weiter geht. In anderen Regierungsbezirken, so in Köln, gibt es ein aufwendiges Verfahren. Da werden die Kiesunternehmen und die Kommunen gefragt, was sie wollen. Erst dann geht man in den Dialog mit dem Bürger.“ Er erwarte, dass im Verlauf des Verfahrens die Regionalplanung als ersten Schritt die umstrittenen Flächen in Alpen, Kamp-Lintfort und Wesel rausnehmen – und dann im Dialog mit den Kommunen neue Flächen sucht. Erstaunlich sei für ihn gewesen, dass der Landrat beim Thema Klage doch zögerlicher als zuvor agierte.