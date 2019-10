Abschied in Mehrhoog : „Alltag mit Kindern ist ein Geschenk“

Maria Bauhaus-Erlebach hat den Kindergarten Heilig-Kreuz Mehrhoog über Jahrzehnte mitgeprägt. Foto: Thomas Hesse

Mehrhoog Nach 42 Jahren geht Maria Bauhaus-Erlebach, Leiterin des Kindergartens Heilig-Kreuz in Mehrhoog, in den Ruhestand,

42 Dienstjahre liegen hinter ihr, und jetzt sei es Zeit, zu gehen, sagt sie. Maria Bauhaus-Erlebach, immer engagiert, immer in Aktion für die Kinder, freut sich einfach, Zeit zu haben. Am Freitag wird die Leiterin der Kindertageseinrichtung Heilig-Kreuz offiziell verabschiedet – natürlich mit Überraschungen der Kinder. Erst gibt es den Wortgottesdienst, dann mit Eltern und Kindern ein Treffen – bei passendem Wetter – auf dem Hof mit Gesang und Musik. „Der Alltag mit Kindern ist ein tägliches Geschenk, dafür ich dankbar“, sagt die in Haldern-Wittenhorst wohnende und „für Mehrhoog brennende“ Frau. Dankbar ist sie auch dem 15-köpfigen Team des Kindergartens, das sie durch Höhen und Tiefen getragen habe, dem Träger, der stets ein offenes Ohr für Anliegen hatte, und den Eltern für „vertrauensvolle Zusammenarbeit“.

Die spiegelt sich im bemerkenswerten Einsatz der Eltern in der Mehrhooger Einrichtung an der Kirchstraße wider. Kinderbücherei, Gartenteam von Eltern und Kindern, regelmäßiges Kasperletheater, mit der „Spatzenpost“ sogar eine echte Kindergartenzeitung – das ist schon ungewöhnlich und Zeichen für besondere Dorfidentität. „So viel wertschätzender, wohlwollender Umgang mit den Eltern macht mich sehr, sehr stolz“, sagt Maria Bauhaus-Erlebach.

Info Anna Michalski ist die neue Leiterin Nachfolge Die Leitung übernimmt Anna Michalski, die langjährig in der Kita arbeitet. Sie hat 2003/2004 ihr Berufsanerkennungsjahr in der Kita gemacht, ist seit 2004 dort Erzieherin, seit August 2012 Gruppenleiterin.

Dankbar ist sie auch ihrer Familie, die sie stets in 42-jähriger Vollzeitarbeit unterstützt habe. Erzieherin war ihr Traumberuf und, wie sich im Laufe der Jahre herausstellte, auch ihre Berufung. Wie viele Mehrhooger Kinder sie seit 1977 betreut hat, weiß sie selbst nicht. Aber es waren sicher Hunderte. Zunächst war sie Leiterin in der damals viergruppigen Einrichtung, 1988 wurde sie Leiterin des Kindergartens und erlebte und organisierte im rasanten Wechsel der Zeit bis heute eine vorbildlich geführte Stätte. Gesellschaftliche und gesetzliche Veränderungen prägten ihre Arbeit im Laufe der Jahrzehnte, so das Kinderbildungsgesetz oder der Rechtsanspruch auf die Betreuung der Kinder unter drei Jahren.

Dies machte immer wieder auch große Umbauarbeiten notwendig, die sie selbst in ihren Ferien betreute. „Es war eine Zeit geprägt von Um- und Ausbauten“, sagt Maria Bauhaus-Erlebach. So war es zum Beispiel 1995 bei der Erweiterung des Obergeschosses um zwei Spielräume. 1999 wurde das Außenspielgelände auf 2300 Quadratmeter zum naturnahen Erlebnispielplatz.

Die größte Aufgabe betreute Maria Bauhaus-Erlebach 2005/2006 mit dem Umbau des Sanitär- und Versorgungsbereiches. 2011 bereitete sie sich auf die U3-Betreuung mit dem Umbau des Nebeneingangs zu einem Wickelbereich vor. 2013 folgten der Neubau eines Bewegungsraums, Schlaf- und Kinderwagenraums und Vergrößerung der Gruppenräume.

Aktuell betreut die zweifache Mutter mit ihrem Team vier Gruppen mit je 20 Kindern. Auch über die Grenzen Mehrhoogs ist Bauhaus-Erlebach geschätzte Ansprechpartnerin. Ihre Netzwerke haben immer Hilfestellung bei der Unterstützung der Kita-Arbeit geleistet – sei es bei der Polizei, der Feuerwehr, im Rathaus. Ihre stets gute Laune und das freundliche Lächeln sind Legende. Von den Kolleginnen hört man: „Sie ist der ruhende Pol, ihre Tür immer offen für jeden.“ Und die Pfarre Maria Frieden lobt: „Mit ihrem ruhigen, besonnen und wohlwollenden Charakter prägte sie das Erscheinungsbild des Kindergartens.“