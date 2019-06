Politik : Initiativen gegen Kies-Konferenz

Niederrhein „Niederrheinappell“ will das Forum, das Streit um Kies befrieden soll, boykottieren.

Die Vertreter der mittlerweile 18 Bürgerinitiativen des Aktionsbündnisses „Niederrheinappell“, sowie Vertreter der dazugehörenden Naturschutzverbände Nabu, Bund sowie des VSR Gewässerschutzes kamen zu einer Konferenz in der Biologischen Station in Wesel zusammen, um sich hinsichtlich des Themas „Abgrabungskonferenzen“ zu positionieren. Der von der Politik angebotene Dialog soll den Streit um den Kies befrieden.

Bei der bisherigen Regelung des 20-Jahres-Versorgungszeitraumes erhalte die Kiesindustrie nach derzeitigem Abbautempo von 55 Hektar pro Jahr bei der Regionalplanaufstellung im Regierungsbezirk Düsseldorf (dazu gehört der Kreis Kleve) eine Verlängerung um fünf Jahre, was etwa 300 Hektar ausmache (3 Millionen Quadratmeter). Der größte Teil der per Schiff transportierten Kiese und Sande ginge in das lukrative Exportgeschäft und stünde dem hiesigen Bedarf überhaupt nicht zur Verfügung. „Wir gehen davon aus, dass ohne diese immensen Exportanteile letztlich ein erheblich geringerer Teil an Flächen ausgewiesen werden müsste, und es erst gar nicht zu solch hohem Konfliktpotential kommen würde“, so die Mitglieder des Niederrheinappells.