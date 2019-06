Schienenverkehr : Sperrung auf den Linien RE 19 und RB 35

Emmerich/Rees Eine Sperrung zwischen Oberhausen und Wesel sorgt für geänderte Fahrzeiten und Zugausfälle.

Außerdem richtet Abellio auf diesem Streckenabschnitt eine zusätzliche Expresslinie ein, die nur die beiden Halte Oberhausen Hauptbahnhof und Wesel bedient. Die Abfahrtszeiten der Expresslinie sind auf die Fahrzeiten der Züge der Linie RE 19 in Oberhausen ausgerichtet. In Wesel kann außerdem nahtlos auf die Linie RB 32 umgestiegen werden.

Die Züge der Linie RE 19 fahren in Fahrtrichtung Wesel – Emmerich wenige Minuten später als im Regelfahrplan angegeben, um einen nahtlosen Umstieg auf SEV-Verkehr herzustellen. In der Fahrtrichtung Emmerich – Wesel fahren die Züge aus demselben Grund wenige Minuten früher als üblicherweise. Zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Oberhausen Hauptbahnhof verkehren die Züge der Linie RE 19 zu den regulären Fahrzeiten.

Ausnahmen: Die Verstärkerzüge der Linie RE 19 zur Hauptverkehrszeit verkehren nur zwischen Wesel und Emmerich und bieten einen Anschluss an den SEV-Expressbus sowie den SEV der Linie RB 35. Dies betrifft die folgenden Fahrten: 20044 um 17.03 Uhr ab Wesel; 20045 um 5.31 Uhr ab Emmerich (geänderte Fahrzeiten!); 20048 um 18:03 Uhr ab Wesel; 20049 um 6.51 Uhr ab Emmerich. Außerdem entfallen folgenden Züge komplett (kein SEV): 20046 um 16.46 Uhr ab Düsseldorf Hbf; 20047 um 6.18 Uhr ab Emmerich.Auf der Linie RB 35 wird außerdem eine zusätzliche SEV-Fahrt am Morgen von Oberhausen nach Wesel (Abfahrt 6.14 Uhr) und am Abend wieder zurück (Ankunft in Oberhausen 18.46 Uhr) eingerichtet.