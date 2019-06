Senioren : Anfang Juli wird Emmerichs Seniorenvertretung gewählt

Emmerich (RP) Am kommenden Dienstag, 2. Juli, wird die Seniorenvertretung der Stadt Emmerich am Rhein im Rahmen einer Wahlversammlung um 17 Uhr im PAN kunstforum Niederrhein (Agnetenstraße 2) neu gewählt.

Das Gremium vertritt die Interessen der älteren Mitbürger in der Stadt. Sie gibt den Menschen über 55 Jahren eine Stimme und arbeitet dabei ehrenamtlich und unabhängig von Weisungen. Wahlberechtigt ist grundsätzlich jeder, der in Emmerich am Rhein seinen Wohnsitz hat und spätestens am Wahltag seinen 55. Geburtstag gefeiert hat.

Für die Seniorenvertretung kandidieren kann jede wahlberechtigte Person. Ausgenommen sind die Mitglieder des Rates der Stadt Emmerich am Rhein. Das Interesse an einer Kandidatur und der Mitarbeit in der Seniorenvertretung kann auf verschiedenen Wegen bekundet werden:

Kandidaten können sich im Internet über das Online-Formular auf der Website der Stadt Emmerich am Rhein registrieren lassen oder sich direkt in Kandidatenlisten eintragen, die an der Rathausinformation (Geistmarkt 1) und im Bürgerbüro an der Steinstraße 34 ausliegen. Möglich ist auch ein formloses Schreiben an den Bürgermeister der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am Rhein oder E-Mail an stadtverwaltung@stadt-emmerich.de