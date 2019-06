Kultur : Geschichtsverein präsentiert zwei Filmpremieren

Einzug der Reeser Pilger in Kevelaer am 25. August 2018. Foto: scholten

Rees Ressa zeigt am Montag einen Kurzfilm über die Glocken von St. Mariä Himmelfahrt und eine Doku über die Jubiläumswallfahrt.

Am Ostersonntag 2019 postierte sich Ressa-Vorstandsmitglied Michael Scholten mit fünf Kameras im Glockenstuhl der Pfarrkirche, während Klaus-Dieter Keusgen vom Halderner Tonstudio das seltene Zusammenspiel aller Glocken aufzeichnete. Der Xantener Filmemacher Wolfgang Wilhelmi schnitt daraus eine 14-minütige Dokumentation und reicherte sie mit Informationen der Geschichtsforscher Heinz Belting und Klaus Kuhlen an.

Der zweite Ressa-Vorsitzende Klaus Kuhlen gehörte auch zum Vorbereitungsteam der 375. Wallfahrt nach Kevelaer. So entstand die Idee, dass Ressa auch dieses besondere Ereignis für die Ewigkeit festhält. Aus den Filmaufnahmen, die Michael Scholten im August 2018 drehte, schnitt Wolfgang Wilhelmi eine 50-minütige Dokumentation. 81 Personen pilgerten im Morgengrauen ab Rees, am Nachmittag zogen dann, ergänzt durch Pilger aus Bienen, Radpilger und Schützen, insgesamt 217 Männer, Frauen und Kinder in die Basilika in Kevelaer ein. „Jeder von ihnen ist im Film mindestens einmal zu sehen“, verspricht Heinz Wellmann.