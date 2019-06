Musik : Nachwuchs-Streicher probten als Freibeuter in Haldern

Nachwuchs-Streicher probten als Freibeuter in Haldern

So klangvoll waren Piraten wohl noch nie unterwegs. Foto: hansen

Rees/Haldern (RP) Piraten Ahoi! Unter diesem Motto konnten sich junge Streicher beim diesjährigen Frühjahrsworkshop des Haldern Strings in Zusammenarbeit mit der „Bezirksarbeitsgemeinschaft Musik Niederrhein-Nord“ ein ganzes Wochenende lang austoben.

Vom 21.-23. Juni wurden über dem Domizil der Haldern Strings die Piratenflaggen gehisst. Die Dozenten Ole Hansen (Violoncello) Louisa Hadem (Violine) Philip Krull (Violine) Christian Oelert (Violoncello) und Graham Sanders (Percussion) sowie engagierte Eltern aus dem Verein, hatten ein Programm erarbeitet, bei dem sich die Kinder möglichst vielseitig kreativ ausleben konnten. Neben dem gemeinsamen Musizieren auf hohem Niveau beteiligten sich die Kinder an der Herstellung der Kulisse. In liebevoller Detailarbeit wurde gebastelt, ausgemalt und aufgebaut, bis das große Piratenschiff als Bühne zur Abschlusspräsentation fertig war. Selbst die gesunde Verpflegung passte sich in die Thematik ein: Gemüseschiffe, Karottenpalmen und verkleidete Bananenpiraten dienten der Crew als Stärkung.