Kultur : Mit Michel van Dam an Bord

Ulli Döbberthin und Michel Van Dam. Foto: rubin/Hans Juergen Rubin

Emmerich/Uedem Auf der Germania und in Uedem feiert der Schlagersänger sein Bühnenjubiläum.

(bal) Die Kombination Rheinfahrt und Schlager funktioniert bei Michel Van Dam schon seit einigen Jahren. „Komm’ an Bord“ heißt es deshalb auch in diesem Sommer wieder, wenn der Schlagersänger für den 17. August zum Konzert auf das Fahrgastschiff Germania einlädt, das ab Emmerich ablegt. Dieses Konzert wird für van Dam dabei ein besonderes sein. Feiert er doch sein mittlerweile 25-jähriges Bühnenjubiläum.

Van Dam ist am Niederrhein kein Unbekannter. Der gebürtige Niederländer, der einige Jahre in Isselburg lebte und jetzt in Bocholt wohnt, wird vor allem für seine gefühlvollen Balladen, bei denen sich seine ausdrucksstarke Tenorstimme besonders gut entfalten kann, geschätzt. 2009 veröffentliche er zusammen mit der inzwischen verstorbenen Schlagersängerin Ulla Norden das Duett „Das Flüstern des Windes“, das in den Schlagercharts zum Sommerhit des Jahres wurde.

Das Emmericher Publikum dürfte ihn auch durch die Show „Winter-Zauberland“ kennen, die er ins Stadttheater geholt hat. „Eine Fortsetzung soll es auch im kommenden Jahr geben“, verriet er nun der RP.

Bei „Komm’ an Bord“ dürfen sich die Fans auf eine dreistündige Schlagertour freuen – und auch auf einige Gäste, die sich Michel Van Dam dazugeholt hat. Als schlagfertigen Conferencier konnte er Ulli Döbberthin gewinnen, der aus dem Emmericher Karneval bekannt ist. Etwas fürs Auge bietet die Tanzgruppe „Bon Amies“. Daneben gibt es eine Tombola und einen Auftritt des Duos „Die Milanos“ alias Lars Giesen aus Bislich und Michel Van Dam. Die beiden bieten dabei Medleys alter Hits.

Ein ganz ähnliches Programm hat sich Van Dam übrigens auch für zwei weitere Konzerte ausgedacht, die in Uedem stattfinden. Im dortigen Bürgerhaus steigt das „Herbstfest“ am 12. Oktober und das Winterfest am 15. Dezember. Als Tanzgruppen werden dort „Kolping Elten“ und „Seventeen“ zu sehen sein. Zudem gibt es, passend zur Musik, Foto-Clips zu sehen, die von zwei Niederrhein-Fotografen aufgenommen wurden.

Zudem arbeitet Van Dam auch wieder mit der Aktion „Herzenswunsch“ zusammen, die schwer kranken Kindern und Jugendlichen Wünsche erfüllt. Am kommenden Samstag tritt Van Dam daher auf dem Sommerfest des Vereins in Bedburg-Haus auf.