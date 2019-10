Kostenpflichtiger Inhalt: Wandel in der Weseler Gastronomie : Haus Blumenkamp schließt nach über 50 Jahren

Foto: Klaus Nikolei Am 20. Dezember werden im Haus Blumenkamp an der Hamminkelner Landstraße zum letzten Mal Gäste bewirtet.

Wesel In Wesels Gastronomie-Szene ist reichlich Bewegung: Haus Blumenkamp schließt am 20. Dezember nach mehr als 50 Jahren. Ende des Jahres hört Fasskeller-Pächter Andreas Neuenhoff auf. Und das Fährhaus in Bislich, das nur sonntags öffnet, arbeitet an einem neuen Konzept.