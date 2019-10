Diskussion im Schermbecker Rat : Votum für einen einzigen Schulstandort

Schermbeck Die Schermbecker Grundschulgemeinde hat kein Verständnis für ein „verzögerndes“ Bürgerbegehren.

Heute steht in der Ratssitzung ab 16 Uhr eine Entscheidung über den künftigen Standort der Grundschule an. Jessica Steigerwald ist zuversichtlich, dass die Politiker dem einstimmigen Votum der Schulgemeinde folgen und sich für einen gemeinsamen Standort aussprechen. Mit dem Auftrag der Schulgemeinde im Rücken hatte sich Steigerwald seit Monaten bemüht, Überzeugungsarbeit in den Reihen der Politiker zu leisten. „Unsere Ziele sind nur umsetzbar an einem einzigen Standort“, ist die Pädagogin fest überzeugt. Dabei ist die Frage für sie zweitrangig, ob der gemeinsame Standort an einem der bisherigen Grundschulstandorte oder aber durch einen Neubau erreicht wird. Als Begründung gibt sie an: „Erstrebenswert ist eine Zusammenlegung an einen Standort, um Synergien zu erzeugen, das Weiterlernen der Lehrkräfte zu erleichtern, Kommunikationswege zu vereinfachen, einheitliche Unterrichtsstrukturen umzusetzen und so den Bildungserfolg aller Kinder Schermbecks zu verbessern und Wege in eine gelingende Zukunft zu ermöglichen. Dies gelingt am besten an einem gemeinsamen Standort in pädagogisch durchdachten, zukunftsorientierten Lernräumen, die in vielen Konzepten erforscht und geplant wurden.“ Eine ganze Reihe praktischer Alltagsabläufe spreche für einen einzigen Standort.