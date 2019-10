Weseler Kulturausschuss : Zweifel am Standort für ,Hörstation’

Foto: NN/n.n. Churchill (l.) mit Montgomery (Mitte) und General Simpson, Kommandeur der 9. US-Armee, beim Blick von der zerstörten Rheinbabenbrücke auf das am 25. März 1945 von ihren Truppen besetzte Wesel.

Wesel Die Politik ist dafür, dass sich Wesel an einem grenzüberschreitenden touristischen Projekt beteiligt, das zeigen soll, wie die Alliierten 1945 die NS-Diktatur besiegt haben. Aber wo?

Das Büdericher Hotel Wacht am Rhein sollte, so der Vorschlag des Weseler Stadtarchivs, künftig Standort für eine Hörstation sein, die an einen Propaganda-Auftritt des britischen Premiers Winston Churchill und die Befreiung des europäischen Festlandes von der Herrschaft der Nationalsozialisten erinnert. Doch die Mitglieder des Weseler Kulturausschusses konnten sich am Dienstag mit der Ortswahl nicht so recht anfreunden. Stattdessen soll in einer der nächsten Sitzungen über Alternativstandorte wie beispielsweise die Weseler Rheinpromenade, der Große Markt oder auch Bislich diskutiert werden.

Gegen den Vorschlag der Stadtverwaltung, für die angedachte Hörstation 1000 Euro in den Haushalt 2020 einzustellen und jährlich einen Mitgliedsbeitrag von 500 Euro an den Verein Liberation Route NRW zu zahlen, hatte dagegen niemand etwas einzuwenden.

Info Neue Möbel für die Stadtbücherei Projekt Im Mai wird die Stadtbücherei nach Angaben von Büchereileiter Wolfgang Berg Tische und Sitzgelegenheiten im Wert von 20.000 Euro bekommen. 60 Prozent des Kosten zahlt das Land, den Rest die Stadt. Im Rahmen des Projektes „Verbesserung der Aufenthaltsqualität“ sollen neue Arbeitsplätze mit Stromanschlüssen und USB-Steckerleisten sowie Fatboy-Sitzsäcke angeschafft werden.

Die Mitgliedschaft Wesels in dem Verein ist nötig, um Teil des grenzüberschreitenden Projektes Liberation Route Europe zu werden, das die wichtigsten Stationen des westalliierten Vormarsches in den Jahren 1944 bis 1945 nach Berlin zeigt. In NRW werden von dem Verein bereits seit zehn Jahren Hörstationen aufgestellt. Zum Beispiel in Kranenburg (Kreis Kleve), wo es bereits drei Stationen gibt. Dabei handelt es sich aber nicht, wie man vermuten könnte, um Säulen, die auf Knopfdruck über historische Ereignisse informieren. Wie Heiko Suhr vom Stadtarchiv erklärte, gebe es in Kranenburg beispielsweise einen Findling, der mit einem QR-Code versehen sei. Mit Hilfe eines Smartphones könne man sich dann eine Audiobotschaft anhören. Eine geförderte Station koste 8600 Euro. 1000 Euro betrage der städtische Anteil.

Am Standort-Vorschlag Wacht am Rhein störte sich neben Waltraut Holzwarth (SPD), die sich für Bislich aussprach, vor allem Gertrud Liman, die Vorsitzende des Weseler Seniorenbeirates. „Eine solche Hörstation gehört in die Innenstadt an den Großen Markt oder ans Niederrheinmuseum“, meinte sie. Zumal aus ihrer Sicht die „Befreiung vom Nationalsozialismus“ von den Menschen in Deutschland nicht als wirkliche „Befreiung“ empfunden worden sei. „Es war auch die komplette Zerstörung der Städte. Das darf nicht außen vor bleiben.“

Einen Alternativvorschlag machte Dagmar Ewert-Kruse, Sachkundige Bürgerin der FDP. Das Bild von Churchill, der am 25. März 1945 zusammen mit Eisenhower und Montgomery unter anderem vom Balkon des Büdericher Hotels auf das völlig zerstörte Wesel blickte, sei damals „weltweit erschienen. Man muss an das anknüpfen, was bekannt ist“, so Ewert-Kruse. Von Büderich aus müsste es Hinweise auf weitere Hörstationen in Bislich und in der Innenstadt geben.