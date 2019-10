Reubers Töchter kommen : Besondere Gäste im Museum erwartet

Wesel Zwei besondere Gäste darf die Stadt Wesel bald in ihrer Ausstellung „Wunder aus Trümmern“ begrüßen. Es sind die Töchter des ehemaligen Stadtdirektors Karl-Heinz Reuber, der als „Hauptmotor und größter Schrittmacher“ des Wiederaufbaus in Wesel nach dem Zweiten Weltkrieg gilt.

Die Ausstellung „Wunder aus Trümmern – Wesel: Die wirtschaftliche Entwicklung einer zerstörten Stadt“ erinnert an die Jahre des Wiederaufbaus und an das deutsche Wirtschaftswunder. Am 17. Oktober, 19 Uhr, wird Heiko Suhr vom Stadtarchiv Wesel im Rahmen des Ausstellungsprogramms im Centrum (Ritterstraße 12-14) einen Vortrag über Karl-Heinz Reuber halten. Unter den Gästen werden auch zwei der drei Töchter des ehemaligen Verwaltungschefs sein. Christiane Reuber und Rika Schulze-Reuber werden beim Vortrag anwesend sein und sich auch die Ausstellung im Centrum ansehen.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp ist erfreut über diese Zusage: „Karl-Heinz Reuber war eine der wichtigsten Weseler Persönlichkeiten der Nachkriegszeit.“ So habe sich Reuber schon 1951 für eine Partnerschaft mit einer US-amerikanischen Stadt stark gemacht. Er schrieb nach New York und bat um Vermittlung zu einer Gemeinde. Ein Jahr später kamen die ersten Kontakte zu Hagerstown im US-Bundesstaat Maryland zustande, 1952 wurde daraus eine Städtepartnerschaft.

Karl-Heinz Reuber wurde am 15. Februar 1906 in Bergneustadt geboren. Er war vom 1. April 1950 bis zum 30. November 1970 Stadtdirektor in Wesel. Am 1. Juli 1970 erhielt er den Ehrenring, wurde 1976 Ehrenbürger. Er starb am 24. Mai 1982.