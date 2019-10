Scala in Wesel : Musikalische Hommage an Johnny Cash

Wesel Die Band Johnny Cash Experience tritt am Samstag im Kulturspielhaus Scala in Wesel auf. Sie huldigt dem verstorbenen Country-Star.

Mit seinem Spätwerk hat sich Johnny Cash noch einmal neu erfunden. Die „American Recordings“ mit vielen Coverversionen, darunter „One“ von U2, zählen zum stärksten, was der Countrysänger aufgenommen hat. Es sind gleichzeitig aber auch die traurigsten Songs, die Cash je interpretiert hat. Mit ihnen wurde er endgültig zum „Man in Black“. Cash bleibt im Gedächtnis – und viele Musiker verehren sein Wirken. Eine davon ist die Band Johnny Cash Experience. Am Samstag, 12. Oktober, kommt sie ins Scala nach Wesel. Es ist eine Gelegenheit, Lieder zu hören, die dem Original sehr nahe kommen.

Johnny Cash hat die Musikszene des 20. Jahrhunderts ganz wesentlich geprägt – und das, was er machte und konnte, hat die Zeit überdauert. Und um seine Leistung zu beurteilen, reicht der Oberbegriff „Country-Musik“ bei Weitem nicht aus. Mit sechs Geschwistern wuchs J.R. Cash, wie er eigentlich hieß, auf einer Baumwollfarm auf. Aber schon in seiner Militärzeit in Deutschland begann er, Songs zu schreiben und Musik zu machen. Seine erste Frau Vivian, mit der Cash vier Töchter hatte, versuchte vergeblich, ihn zu einem bürgerlichen Beruf zu überreden – Johnny Cash wollte nur eins: Musik machen. Nach den ersten erfolgreichen Aufnahmen bei Sun Records ging Cash mit Musikgrößen wie June Carter und Elvis Presley auf Tour. Und damit begann sein eigentliches Lebens-Auf und -Ab. Nicht nur seine große Liebe zu June Carter machte ihm sein Leben schwer, sondern auch seine eigene Unberechenbarkeit im Umgang mit Drogen. Es dauerte lange, ehe Johnny Cash zu sich selbst fand und ganz für seine neue Familie – mit June Carter hatte er noch einen Sohn – und seine Musik zu leben begann.

Die Band Johnny Cash Experience will mit authentischem Sound ehrwürdig an den legendären „Man in Black“ erinnern. Marco Lodemann an den Drums und Markus Dünkelmann am Bass bilden den Teppich des „Boom Chicka Boom Sounds“ der frühen Sun-Records-Ära. Olaf Hermann und Mark Bußkönning setzten die Akzente mit Gitarre, Pedal-Steel-Guitare und Piano. Frontmann Johnny Bluth schwebt mit seiner authentischen Stimme, der dem Original oft sehr nahe kommt, über der Darbietung. Das Publikum erlebt eine vielfältige Zeitreise durch Cashs künstlerisches Schaffen. Mit großer Leidenschaft und Spielfreude wollen die Musiker eine Vielzahl von Songs des Altmeisters präsentieren: Von der frühen Sun-Records-Ära bis zu den American Recordings. Im Repertoire befinden sich viele Songs, die weit aus der Country-Musik herausragen, ohne dabei die Wurzeln in Frage zu stellen. „Wir sind der Meinung dass alle, denen es nicht vergönnt war, Johnny Cash live zu sehen, eine Chance bekommen sollten, an dieser großartigen Musik zu partizipieren“, wirbt die Band.