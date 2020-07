Erfolgreich trotz Corona : Verein würdigt Niederrheinische Helden

Die Corona-Krise machte Braumeister Walter Hüsges aus Büderich in Kooperation mit Bäckereien und Fleischern der Region zum Gastgeber regionaler Biergartenabende. Foto: Sebastian Peters

Niederrhein Gemüse, Obst und Fleisch aus regionalen Hofläden liegen genauso im Aufwärtstrend wie der Urlaub in Deutschland. Die Genussregion Niederrhein würdigt Betriebe, die sich den Herausforderungen der Corona-Krise stellen.

Die Corona-Krise hat dem Verein Genussregion Niederrhein den besonderen Wert seiner regionalen Erzeuger und Wirtschaftskreisläufe noch einmal vor Augen geführt. Um diese regionalen Strukturen zu unterstützen, hat der Verein die Aktion „Niederrheinische Helden“ ins Leben gerufen. Er will damit zeigen, wie die hiesigen Unternehmen die Corona-Krise überstehen, welche Herausforderungen es zu meistern gilt und welche neuen Ideen dabei entstehen.

Vor neuen Herausforderungen standen besonders die Gastwirte der Genussregion Niederrhein. Um im Geschäft zu bleiben und gleichzeitig Kunden bei der täglichen Verpflegung zu unterstützen, starteten nach der Schließung der Restaurants im März das Lippeschlösschen in Wesel und der Gasthof Küpper in Hamminkeln-Dingden spontan mit einem Abholservice für ihre Gäste.

So konnten sich zum Beispiel die Weseler im Lippeschlösschen mit mitgebrachten Töpfen und eigenem Geschirr verpackungs- und kontaktfrei „à la carte“ versorgen oder sich sogar ihr Lieblingsgericht wünschen. Mit dem Abholservice „Küpper@home“, den der Gasthof Küpper aus Dingden entwickelte, waren besonders Oster- und Pfingstmenüs gefragt und die Picknicktüte für den Vatertagsausflug war ein Renner.

In der Erdbeer- und Spargelsaison hat die Familie Ingenrieth vom Genholter Hof in Brüggen einen besonderen Lieferdienst ins Leben gerufen, mit dem frisch geernteten Spargel und frische Erdbeeren in einem Zehn-Kilometer-Radius kostenfrei geliefert wurden.