Unfall mit Krankenfahrstuhl : 85-Jähriger schwer verletzt

Wesel Bei einem Verkehrsunfall in Blumenkamp ist ein 85-Jähriger am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Er war mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs gewesen und mit einem Auto zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstag gegen 18.15 Uhr. Der 85-jährige Weseler befuhr mit einem Krankenfahrstuhl die Straße Kanonenberge in Richtung Bocholter Straße.

In Höhe der Straße Am Vörberg überquerte er die Bocholter Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er dabei mit dem Wagen einer 59-jährigen Fahrerin aus Hamminkeln zusammen, die die Bocholter Straße in Fahrtrichtung Wesel befuhr. Der Weseler wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.