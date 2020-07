Kolpingfamilie Schermbeck : 95-Jähriger ist begeisterter Fahrradfahrer

Schermbeck Die Radlergruppe der Kolpingfamilie gratulierte dem ältesten Mitglied Bruno Bialuscheski zum Geburtstag. Immer mittwochs ist er aktiv im Sattel dabei.

„So alt wird nicht jeder“, stellte Hans Neukirchen als Leiter der Fahrradgruppe der Kolpingfamilie am Mittwochnachmittag fest, als er in der Gaststätte Overkämping Bruno Bialuscheski zum vollendeten 95. Lebensjahr gratulierte. Der Jubilar ist das älteste Mitglied der Radlergruppe, der er seit 1993 angehört und mit der er an jedem Mittwoch auf dem Parkplatz an der Schlossstraße zu einer 20 bis 25 Kilometer langen Fahrradtour startet.

Der gebürtige Ostpreuße wuchs in Allenstein auf, wurde im Jahre 1943 als 18-jähriger Soldat der Infanterie und gehörte später zur Kavallerie. In Russland wurde er 1944 verletzt. Ein Jahr später geriet er in russische Gefangenschaft. Fünf Jahre nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft heiratete er im Jahre 1952 in Allenstein Irmgard Koletzki. Den genehmigten Aufenthalt beim Bruder Paul in Berlin nutzte Bruno Bialuschewski mit seiner Frau und dem Sohn Gerhard zur Flucht nach Westdeutschland. Seit November 1960 wohnte die Familie Bialuschewski in Dorsten, wo der Jubilar Schornsteinfeger im Bezirk Dorsten, Holsterhausen und Erle tätig war, bevor er von 1967 bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1988 Schornsteinfeger im Bezirk Gelsenkirchen war.