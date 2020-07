Löschzug Dingden im Einsatz : Brennendes Altpapier in Müllwagen gelöscht

Die Wehrleute ziehen das Altpapier auseinander, um dort Glutnester zu löschen. Foto: Löschzug Dingden

Dingden Aus bislang ungeklärter Ursache hat am Freitagnachmittag in Dingden Altpapier in einem Müllfahrzeug Feuer gefangen. Der Löschzug Dingden rückte mit 26 freiwilligen Einsatzkräften an, die den Brand schnell unter Kontrolle gebracht haben.