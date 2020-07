Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Sechs Neuinfektionen am Freitag

Sechs Neuinfektionen am Freitag

Die Zahl der Corona-Infektionsfälle im Kreis Wesel ist in den vergangenen Tag nur leicht gestiegen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Wesel Das Coronavirus breitet sich im Kreis Wesel weiter aus, aber nur langsam. Am Freitag werden aus Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg insgesamt sechs neue Fälle gemeldet, aus den anderen Städten und Gemeinden dagegen nicht.

Im Kreis Wesel sind sechs weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie kommen aus Kamp-Lintfort (3), Moers (2) und Rheinberg (1). Das teilte der Kreis Wesel am Freitag mit. In anderen Städten und Gemeinden gab es demnach seit Donnerstag keine weiteren neuen Fälle. Der Kreis Wesel veröffentlicht montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie.

Ende Februar war im Kreis Wesel zum ersten Mal ein Mensch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seitdem ist die Zahl der Infektionen auf insgesamt 875 gestiegen. 807 Menschen gelten wieder als genesen, das sind 16 mehr als am Donnerstag. Aktuell müssen 42 Menschen in Quarantäne bleiben, weil sie sich mit dem Virus infiziert haben. 26 Frauen und Männer, die positiv getestet worden waren, sind in den vergangenen Monaten gestorben.