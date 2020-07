Zusammenstoß beim Einbiegen : Verletzte bei Unfall in Obrighoven

Beim Zusammenstoß zweier Autos wurde eine Weselerin (50) schwer verletzt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wesel Bei einem Unfall in Obrighoven ist am Donnerstagmorgen eine 50-jährige Weselerin schwer verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit einem Auto gegen 9.30 Uhr auf der Pastor-Schmitz-Straße in Fahrtrichtung Aaper Weg unterwegs gewesen. Als zeitgleich ein 54-jähriger Weseler Autofahrer vom Parkplatz eines Discounters in den fließenden Verkehr einfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 50-Jährige musste daraufhin verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

(RP)