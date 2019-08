Schermbeck/Hünxe : Neuer Fernwanderweg eröffnet 2020

Schermbeck/Hünxe Im kommenden Jahr soll der „Hohe-Mark-Steig“ begehbar sein. Jetzt gab es den symbolischen ersten Spatenstich für den Fernwanderweg, der auf 158 Kilometern von Olfen bis nach Wesel führen wird.

Der Hohe-Mark-Steig führt in abwechslungsreichen Etappen auf 158 Kilometern durch malerische Auen- und Seenlandschaften, dichte Wälder und verträumte Moore von Olfen bis nach Wesel. Wanderer dürfen sich auf vielfältige Ausblicke und Naturerlebnisse im Naturpark Hohe Mark freuen.

Vorfall in Brünen

Vorfall in Brünen : Schaumparty: Brüderpaar attackiert Polizisten

Ape-Treffen: Benzingespräche am Würstchengrill

Kult-Mobile in Schermbeck

Kult-Mobile in Schermbeck : Ape-Treffen: Benzingespräche am Würstchengrill

Nach Quecksilberfund in der Lippe: Angelverbot bleibt

Fische werden untersucht : Nach Quecksilberfund in der Lippe: Angelverbot bleibt

Die Projektpartner Regionalverband Ruhr und Naturpark Hohe Mark haben jetzt gemeinsam mit dem Landrat des Kreises Recklinghausen, Vertretern der örtlich beteiligten Kommunen, des Sauerländischen Gebirgsvereins sowie des Vereins Hohe Mark Tourismus am in Oer-Erkenschwick den Auftakt zur Umsetzungsphase des Hohe-Mark-Steigs bekanntgegeben. Symbolisch wurde das erste Wegezeichen in überdimensionaler Größe markiert.