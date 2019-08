Kommentar zur Woche : Muss unsere Polizei Pedelecfahrer trainieren?

Pedelecfahren will gelernt sein: Die Polizei bringt es im Kreis Wesel bei. Ist das richtig? Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Meinung Landauf landab wird über zu geringe Polizeipräsenz geklagt. Die Beamten werden aber im Kreis Wesel für Pedelec-Trainings eingesetzt. Ordnungspolitisch ist das falsch. Autofahrer müssen für ihre Fahrstunden schließlich auch selbst bezahlen.

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Einen Service für alle Pedelec-Besitzer bietet die Kreispolizei Wesel seit einiger Zeit an: In kostenlosen Trainings können die Fahrer elektrisch unterstützter Räder Kenntnisse im Manövrieren der Pedelecs erwerben. Eigentlich, so könnte man sagen, verrichtet die Polizei hier einen guten Dienst. Man darf aber auch fragen: Ist die Polizei beim Pedelec-Training richtig eingesetzt? Der Staat übernimmt hier eine Privataufgabe. Wäre es nicht sinnvoller, dass diejenigen, die ein Pedelec erwerben, ihr Fahrtraining auch selbst bezahlen? Wer ein Auto kauft, der bekommt die Fahrschulstunden oder das Fahrsicherheitstraining schließlich auch nicht von der Allgemeinheit finanziert.