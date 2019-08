Fische werden untersucht : Nach Quecksilberfund in der Lippe: Angelverbot bleibt

Nach Quecksilberfund in der Lippe: Angelverbot bleibt

Hünxe/Dorsten Untersuchung der Fische ist noch nicht abgeschlossen. Kanufahren und Schwimmen ist wieder möglich.

Bei der Substanz, die Polizeitaucher am vergangenen Mittwoch bei Dorsten in der Lippe gefunden haben, handelt es sich tatsächlich um Quecksilber. Dies teilt der Kreis Wesel mit. Die Substanz konnte noch am selben Abend geborgen werden. Wie berichtet, waren die Taucher außerdem auf Munition und Waffenteile gestoßen.