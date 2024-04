Dankgottesdienst am Samstag in der Ludgeruskriche Xavier Muppala feiert silbernes Priesterjubiläum

Am Samstag, 27. April, feiert Xavier Muppala mit der Kirchengemeinde St. Ludgerus sein silbernes Priesterjubiläum. Der Gottesdienst in der Ludgeruskirche beginnt um 10.30 Uhr. Im Anschluss an die heilige Messe können alle Besucher, die sich bis zum 7. April anmelden mussten, zum Empfang in das Pfadfinderhaus kommen.