Wesel : Ebert-Tafel ist nun fehlerfrei

Wesel Ein Fehler hatte sich vor über drei Jahrzehnten eingeschlichen: die angegebene Amtszeit des ehemaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert war falsch.

Die Bronzetafel für Friedrich Ebert vor der Buchhandlung Korn hängt wieder am alten Platz. Ein Fehler hatte sich vor über drei Jahrzehnten eingeschlichen: die angegebene Amtszeit des ehemaligen Reichspräsidenten war falsch. Demnach war Friedrich Ebert von 1922 bis 1925 Reichspräsident der Weimarer Republik. Tatsächlich aber lenkte er ab 1919 als erster gewählter Reichspräsident bis zu seinem Tod 1925 die Geschicke der Republik. Nun korrigierte eine Kunstgießerei aus Düsseldorf im Auftrag von Wesel-Marketing den Fehler. Die Bronzetafel wurde 1986 im Auftrag des Weseler Verkehrsvereins am Ex-Arbeitsort Eberts montiert. 33 Jahre später, im Zuge der Berichterstattung zum 100. Jahrestag der ersten freien Wahlen in der Weimarer Republik wurde die Stadt auf den Fehler aufmerksam gemacht.