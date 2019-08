Am Samstag in Wesel : Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Samstag in Wesel

Wesel Ein Motorradfahrer (19), der am Samstag einen Unfall in Wesel verursacht hat, besitzt keine Fahrerlaubnis.

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Brüner Landstraße /Friedenstraße ist am Samstag gegen 12.30 Uhr ein Pedelec-Fahrer (67) aus Wesel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Motorradfahrer (19) aus Wesel nach rechts in die Friedenstraße einbiegen. Dabei übersah er den 67-Jährigen, der mit seinem Pedelec den rechten Radweg der Brüner Landstraße in Richtung Emmericher Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 67-Jährige stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Überprüfung ergab, dass der 19-Jährige keinen Führerschein besitzt.