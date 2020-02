Diamantene Hochzeit : Sport verbindet ein Leben lang

Hamminkeln Lislotte und Karl-Heinz Brandenburg aus Hamminkeln feiern an diesem Mittwoch Diamantene Hochzeit. Die beiden 82-Jährigen haben ein gemeinsames Thema, das sie ein Leben lang verbindet: den Sport.

Er als aktiver Fußballer beim Weseler SV und Hamminkelner SV, sie als regelmäßige Besucherin der Spiele. Heute schauen sie gemeinsam so viele Sportereignisse im Fernsehen an, wie es nur geht – quer durch die Sportarten von Ski bis Leichtathletik. Gemeinsam haben die Brandenburgs auch ihren Lieblingsverein: Fortuna Düsseldorf.

Kennengelernt haben sich die beiden gebürtigen Weseler und Obrighovener, die schon lange in Hamminkeln beheimatet sind, bei einer Silvesterfeier in der Gaststätte Am Lilienveen in Wesel-Fusternberg. „Wir haben uns verabredet, sind ausgegangen, und dann hat sich das so entwickelt“, erzählen sie. Der Maurer und die Webereiarbeiterin gründeten bald eine Familie. Die gemeinsame Sportbegeisterung war ein Stück des Kittes, der sie zusammenhielt. Genauso wie die Bewegung an der frischen Luft, der sie gerne frönen.