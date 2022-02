Heiraten am 22.02.2022 : Ein unvergesslicher Hochzeitstag

Düsseldorf 41 Brautpaare gaben sich am 22.02.2022 das Ja-Wort. Das Düsseldorfer Standesamt hatte sich im Vorfeld auf das große Interesse vorbereitet – es wären sogar noch mehr Termine möglich gewesen.

Für diesen besonderen Tag hatte sich das Düsseldorfer Standesamt vorbereitet und eigens die Kapazitäten erhöht. 60 Trauungen wären theoretisch möglich gewesen – nicht nur im Standesamt an der Inselstraße, sondern auch an stimmungsvollen Orten wie dem Unterbacher See, dem Rathaus von Kaiserswerth oder Schloss Benrath. 41 Paare waren es schließlich, die sich am besonderen Datum 22.Februar 2022 in Düsseldorf die Ehe versprachen.