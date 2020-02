Büderichs Centrum : Aus Traditionslokal van Gelder wird Tagespflege der Caritas

Büderich Das künftige St. Stephanus-Haus soll mitten in Büderich wieder ein belebter Ort werden. Der Charakter wird erhalten, Historie in Details wiederhergestellt.

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Hanna van Gelder (damals 85) mit einer großen Abschiedsparty ihr Traditionslokal am Büderich Marktplatz schloss. Jetzt wird wieder Leben in das 200 Jahre alte Gemäuer einziehen. Caritasdirektor Michael van Meerbeck stellte am Dienstag mit Jessica Tepass (Leiterin beratende Dienste) und Stefan Stürznickel (Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz) die Pläne für eine Tagespflegeeinrichtung vor. Sie soll Ende des Jahres oder im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen.Vorgesehen ist eine Infrastruktur, die von 17 Pflegebedürftigen zugleich in Anspruch genommen werden kann. Der Bauantrag ist gestellt, mit der Denkmalbehörde und dem Bauordnungsamt ist bereits gesprochen worden. Der historische Charakter des Hauses soll nicht nur erhalten bleiben, sondern in Details sogar wiederhergestellt werden, erläuterte Architekt Joachim Eberl.