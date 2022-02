Talentiade in Grefrath : Talentförderung für Grundschüler

Gleichgewicht halten, leicht in der Hocke: Geschickt wurde dieses Hindernis bei der Talentiade im Grefrather Eisstadion überwunden. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Talentiade des Kreisportbundes Viersen kann mit strengen Auflagen in diesem Jahr stattfinden. Dritt- und Viertklässler werden im Grefrather Eisstadion und den naheliegenden Sporthallen in verschiedene Sportarten eingeführt.

Bei sonnigem Wetter und Corona zum Trotz fand am Wochenende die, vom Kreissportbund Viersen (KSB Viersen) organisierte, „Talentiade 2022“ statt. Unter dem Motto „DU bist das Talent, das ist DEIN Tag!“ hatten motorisch talentierte Dritt-, und Viertklässler aus dem Kreis Viersen die Chance, im Beisein von leistungsorientierten Trainern und über drei Sportstätten verteilt, verschiedene neue Sportarten auszuprobieren.

Die Auswahl in diesem Jahr wurde online entschieden und beinhaltete Eisschnelllauf, Handball, Turnen, Judo, American Football, Hockey und Tennis. Die Talentiade wurde erst 2019 vom KSB Viersen zur Bewegungs-, Sport- und Talentförderung ins Leben gerufen, wurde dann aber 2020 schon von Corona ausgebremst.

Umso glücklicher waren Angelika Feller, Vorsitzende des KSB Viersen, und Marion Bauer, Referentin des KSB Viersen und Organisatorin, dass die Talentiade 2022 wieder stattfinden kann, wenn auch nur unter strengen Auflagen. So waren beispielsweise nur etwa 70 Kinder am Event beteiligt, statt der 130 bis 140 Kinder der Vorjahre, auch wegen vieler Absagen. Außerdem konnten die Kinder coronabedingt nur eine Sportart auswählen, die sie an dem Tag ausprobieren wollten. Trotzdem sei dieses Event sehr wichtig für die Kinder, betont Bauer. „Sport ist so wichtig für die Entwicklung von Kindern. Der Sinn dieser Veranstaltung ist, sportlich begabten Kindern die Möglichkeit zu geben, mit leistungsorientierten Trainern trainieren zu können und sie für neue Sportarten im Umkreis zu begeistern“, sagt sie überzeugt. „Gerade jetzt, da eh schon so wenig angeboten wird, ist jedes Event besonders wichtig.“ Bauer lobt zusätzlich die Mitwirkung der lokalen Sportvereine, die Angebote, Programme und Trainer für die Talentiade zur Verfügung stellen. „Wir vermitteln, aber ohne die Vereine wäre das hier nicht möglich.“ Und dieses eifrige Mitwirken ist deutlich zu erkennen.

Rückhand, Vorhand: In der Turnhalle am Burgweg stand auch Tennis auf dem Programm. Foto: Norbert Prümen

Schon früh morgens wird fleißig aufgebaut, damit pünktlich um 10.30 Uhr losgelegt werden kann. So starten der Handballkreis-Krefeld-Grenzland in der Sporthalle Bruckhauser Straße mit den Grundlagen des Handballs, in der Sporthalle Burgweg stehen gleichzeitig Hockey und Tennis auf dem Programm, während im Grefrather Eisstadion der Eisschnelllauf-Club Grefrath den Kindern das Eislaufen durch Hütchen, Tore, und das Rückwärtsfahren näherbringt. Auch der neunjährige Jakob ist mit Feuereifer dabei. Er hatte sich im Voraus fürs Eislaufen entschieden. „Ich mag Eislaufen und habe es auch schon vor den Herbstferien mal gemacht“, berichtet er. Die Talentiade gefalle ihm sehr. „Am coolsten beim Eislaufen waren der Parkour und das Rückwärtsfahren. Das konnte ich vorher noch nicht.“

Nach einer kurzen Pause geht es um 12.30 Uhr weiter im Programm mit Flexibilitäts- und Körperspannungstraining beim Turnen mit dem TV Vorst 1878 und Fallschule, Würfen und Bodentechniken mit dem Judo-Club 1963 Kempen – beides in der Sporthalle Bruckhauser Straße. Parallel dazu leitet der SV Blau-Weiß Concordia Viersen das Kennenlern-Training des American Football, komplett mit Werfen, Fangen und echten Spielzügen. Der neunjährige Jonas ist begeistert. Er mache gerne Sport in seiner Freizeit, besonders Handball. Auch er ist sehr angetan von der Talentiade. Was gefällt ihm beim American Football am besten? „Das Tackeln“, also das Aufhalten und auch Umwerfen gegnerischer Spieler, lautet die klare Antwort.