Junggesellen in Gahlen : Wurstjäger bei frühlingshaftem Wetter unterwegs

Schermbeck Frühlingshaftes Wetter bescherte Petrus dem Junggesellenverein Gahlen-Dorf für sein Wurstjagen, an dem sich auch die Veteranen des Vereins beteiligten. Bernd Overbecks letztes Wurstjagen als Junggeselle fand im Jahre 1986 statt.

„Damals war manchmal der Wesel-Datteln-Kanal zugefroren“, erinnerte Wolfgang Roth an Zeiten vor seiner letzten Tour 1990, in denen die Wurstjäger zu Fuß den Kanal überqueren konnten. In diesem Jahr zog die 27-köpfige Gruppe am frühen Morgen in Begleitung des zweiten Vorsitzenden Niklas Overbeck durchs Gahlener Aap, wo die Wurstjäger traditionell von Friederike und Wilhelm Haferkamp mit einem deftigen Frühstück verwöhnt wurden.